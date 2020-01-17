MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi... Yunanistan’a hacker şoku! Hepsi çökertildi
GeriDünya Son dakika haberi... Yunanistan’a hacker şoku! Hepsi çökertildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Musa KESLER
Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:43,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Yunanistan’a hacker şoku! Hepsi çökertildi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... Yunanistan’a hacker şoku! Hepsi çökertildi

Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi.

Sitelere erişim durdu. Yunanistan güvenlik birimleri ‘Anka Hackerlar’ isimli bir Türk ekibinin gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor. Yunan resmi haber ajansı da haberi son dakika olarak geçti

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle