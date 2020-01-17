Musa KESLER
Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:43,
Son dakika haberi... Yunanistan’a hacker şoku! Hepsi çökertildi
Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi.
Sitelere erişim durdu. Yunanistan güvenlik birimleri ‘Anka Hackerlar’ isimli bir Türk ekibinin gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor. Yunan resmi haber ajansı da haberi son dakika olarak geçti
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