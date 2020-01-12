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Dünya
İran, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü

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İran’daki protestolarda çekilen görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde protestocuların ABD ve İsrail bayraklarına basmadan  etrafından dolaşarak geçtiği görülüyor.

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

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Son dakika haberi: İrandaki protestolarda dikkat çeken görüntü

Son dakika haberi: İrandaki protestolarda dikkat çeken görüntü

Son dakika haberi: İrandaki protestolarda dikkat çeken görüntü


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