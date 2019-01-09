Son dakika... Fransa'da savaş uçağından haber alınamıyor!
İlk bilgilere göre, Mirage 2000 tipi jetten sinyal alınamadığını söyledi.
Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, 2 pilotun bulunduğu Mirage 2000 jetinin son olarak ülkenin doğusundaki Jura'da sinyal verdiği bildirildi.
Resmi ağızlardan yapılan açıklamada, askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11:00'den bu yana sinyal alınamadığı ifade edildi.
Uçağın düşmüş olması ihtimaline karşı Fransız emniyet güçleri dağlık bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
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