Son dakika... Fransa'da Müslümanlara saldırı hazırlığındaki hücreye baskın
Fransa polisi, ülkede yaşayan Müslüman ve Yahudi gruplara saldırı hazırlığında olduğu belirtilen Neo-Nazi hücresine baskın düzenledi.
Fransa'da polis, Müslümanların ve Yahudilerin ibadet yerlerine saldırı hazırlığı yapmakla suçlanan aşırı sağcı Neo-Nazi hücresine baskın düzenledi.
Fransa polisinden yapılan açıklamada, hücreye üye olduğu belirtilen beş kişinin Neo-Nazi ideolojisi ile yakın ilişkileri bulunduğu ve bu kişilerin Mayıs ve Eylül 2018 döneminde ceza aldıkları bildirildi.
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