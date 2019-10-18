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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
ABD(DHA)
18.10.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Erdoğan'dan görüşme ile ilgili açıklama: Güvenli bölgeyi görüştük

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Son dakika... Erdoğan'dan görüşme ile ilgili açıklama: Güvenli bölgeyi görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söyledi. Trump Erdoğan'ın Tweet'ini de alıntıladı ve "Terörizmi yenelim" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

TRUMP'TAN "TERÖRİZMİ YENELİM" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞlı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yolladığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" diye paylaştı.

Son dakika... Erdoğandan görüşme ile ilgili açıklama: Güvenli bölgeyi görüştük

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar
Erdoğandan Trumpa cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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