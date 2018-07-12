Son dakika... Donald Trump az önce konuşmuştu, Macron yalanladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Donald Trump az önce konuşmuştu, Macron yalanladı
GeriDünya Son dakika... Donald Trump az önce konuşmuştu, Macron yalanladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
12.07.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Donald Trump az önce konuşmuştu, Macron yalanladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Donald Trump az önce konuşmuştu, Macron yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları eşit bölüşme konusunda NATO ülkelerinin anlaştığı yönündeki sözlerini yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekileceği iddialarına ilişkin, "Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." dedi.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Müttefik ülkelerin hedeflerine ulaşması ve kolektif güvenlik için NATO'nun güvenilir, modern ve etkili olması gerektiğini ifade eden Macron, "NATO bünyesinde birlik ancak sorumluluklar ülkeler arasında paylaşıldığı zaman mümkündür." ifadelerini kullandı.

Macron, hedefin 2024 yılına kadar savunma harcamasında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine ulaşmak olduğunu söyleyerek, her ülkenin kendi güvenliği için kendi savunma harcamasını belirlediğini kaydetti.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamasının artırılması gerektiği yönündeki ifadelerine ilişkin yöneltilen sorulara ise "Kolektif güvenliğimizden bahsediliyor. Bu rakamlara indirgenebilir mi? Hayır. Savunma harcamaları rakamalara indirgenemez." cevabını verdi.
Zirvenin dün açıklanan sonuç bildirgesinde her ülkenin uyması gereken hususların açık olduğunu ve bunları yerine getirmek için çalışacaklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı'nın teklif ettiği gibi savunma harcamalarının yüzde 2'den hemen yüzde 4'e çıkarılmayacağını çünkü bunun için zaman gerektiğini söyledi.

Trump'ın zirve sırasınca sıkça gündeme getirdiği savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili "Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim." değerlendirmesini yapan Macron, bir ülkeden savunma harcamasını artırması istendiği zaman ve bu artış terör tehditlerine cevap vermediğinde bunun bir anlamı olmadığını savundu.

"Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." diyen Macron, toplantılarda savunma harcamaların artırılması konusunda tüm ülkelerle anlaşma sağlandığını kaydetti.

NATO'nun bu iki günün ardından çok daha güçlü çıktığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Daha güçlü çıktığımız bir zirve oldu çünkü ABD Başkanı Trump güçlü bir NATO istediğini teyit etti. Bu güzel bir şey." dedi.

ABD'nin Fransa'nın önemli bir müttefiği olduğunu ve ABD ile ilişki içerisinde olması gerektiğini ifade eden Macron, anlaşmazlık olan konularda Trump'ı ikna etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Trump: NATO ülkeleri anlaştı
Trump: NATO ülkeleri anlaştı


.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

'İran'da Batı'nın boşaltacağı yeri Rusya alacak'

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

'Kuzey Kore'de çocukların yüzde 20'sinde büyüme geriliği görülüyor'