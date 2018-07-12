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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
12.07.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Son dakika... NATO zirvesinde kriz

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Son dakika... NATO zirvesinde kriz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde üye ülkeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesi konusundaki ısrarı nedeniyle kriz yaşandığı ifade edildi. Trump, krizin ardından yaptığı açıklamada, "Onlara çok mutsuz olduğumu söyledim" dedi. Trump, ABD NATO'dan çekiliyor iddiasını yalanladı. AFP'nin haberine göre, Trump'ın diğer NATO ülkelerinin savunma bütçesini hemen artırma ısrarı üzerine bazı ülkeler acil toplantı düzenledi. Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor.

AFP haber ajansı, bazı NATO ülkelerinin Trump'ın savunma bütçeleri konusundaki bitmeyen ısrarı üzerine acil toplantı düzenlediğini açıkladı. Trump, konu hakkında açıklama yapıyor. 

TRUMP CANLI YAYINDA KONUŞUYOR...

ABD Başkanı, üye ülkelerin savunma harcamalarını bütçelerinin yüzde 2'sinin üzerine çıkarma konusunda söz verdiğini söyledi.

ABD Başkanı, NATO müttefiklerinin ABD'nin adil bir şekilde muamele görmediği için endişeli olduğunu ancak şu andan itibaren ABD'nin adil bir muameleye maruz kalmaya başlayacağını aktardı.

Trump, "Dün biraz sert konuştum ama NATO'ya inancım tam" derken, üye ülkelere savunma harcamalarının paylaşılması konusunda 'aşırı mutsuz' olduğu söylediğini aktardı. Başkan Trump, NATO'dan ABD'ye yardım ettiğinden daha çok Avrupa'ya yardım olduğu öne sürdü. 

"ABD NATO'DAN ÇEKİLİYOR" İDDİASINA CEVAP GELDİ

Trump, "25 ülke arasında sadece 5 ülke NATO'nun savunma harcaması hedeflerine ulaşıyor" derken, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia ediliyordu.

Ancak Trump, yaptığı basın toplantısında ABD'yi NATO'dan çekme tehdidinde bulunmadığını ifade etti. 

ABD'yi Senato onayı olmadan NATO'dan çıkarma ihtimali üzerine konuşan ABD başkanı "Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok" dedi. 

Son dakika... NATO zirvesinde kriz

ALMANYA İLE KRİZ YARATMIŞTI

Trump, zirvenin ilk gününde Almanya için 'Rusya'nın esiri' ifadesini kullanarak zirvenin gergin başlamasına neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'ın kullandığı diplomatik olmayan söylem nedeniyle oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor. 

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre NATO'dan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO'dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söylediler.

Trump'ın ittifaktan çekilme yolunda bir tehdit getirip  getirmediği sorusuna her iki kaynak da "hayır" yanıtı verdi.  

Son dakika... NATO zirvesinde kriz

Ayrıntılar geliyor...

 

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