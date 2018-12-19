Son dakika... Almanya'dan işçi alımına onay
Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier ve Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, Federal Basın Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenledi ve nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik edecek yasa tasarısı basınla paylaştı.
Karar, AB dışındaki vasıflı işçilerin, Almanya'da çalışabilmesi için vize kolaylığı sağlayacak.
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