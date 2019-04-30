Son dakika... Almanya'da araba AVM'ye daldı
Almanya'nın Hamburg şehrinde kontrolden çıkan bir araba Alstertal alışveriş merkezine daldı. Olay sebebiyle ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşlı bir sürücünün kullandığı SUV tipi araç kontrolden çıkarak Alstertal alışveriş merkezine daldı. Olay sebebiyle ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve alışveriş merkezi tahliye edildi. Polis, olayın terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.
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