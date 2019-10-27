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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA
27.10.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan açıklama: Bağdadi öldü

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ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

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  • Trump, Bağdadinin ölümünü böyle izledi
  • Trump, Bağdadinin ölümünü böyle izledi
  • Trump, Bağdadinin ölümünü böyle izledi
  • Trump, Bağdadinin ölümünü böyle izledi
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Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump, "Türkiye ile bunu konuştuk. Nereye gittiğimizi biliyorlardı. (Onlara ait) Hava sahasında da uçtuk. Onlar (Türkiye) harikaydı, hiç sorun olmadı." ifadelerini kullandı.

"ABD, DÜNYANIN BİR NUMARALI TERÖR LİDERİNİ ADALETİN ÖNÜNE GETİRDİ"

ABD'nin uzun yıllardır Bağdadi'nin peşinde olduğunu vurgulayan Trump, "ABD, dünyanın bir numaralı terör liderini adaletin önüne getirdi. Bağdadi'nin yakalanması ya da öldürülmesi ABD'nin bir numaralı ulusal güvenlik önceliğiydi." diye konuştu.

Operasyon esnasında hiçbir ABD personelinin ölmediğini aktaran Trump, "Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu da yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı ve kendini ve 3 çocuğunu öldürdü." dedi.

Trump, "Orada yaklaşık 2 saat kaldık. Misyon tamamlandıktan sonra, baskında çok hassas bilgiler ve metaryal ele geçirdik. DEAŞ'ın doğuşu ve gelecek planlarına ait en çok aradığımız bilgileri aldık. Bağdadi'nin ölümü, ABD'nin terörist liderleri amansız arayışını, ayrıca DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yenmeye sözünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLER RAHAT UYUMAMALI"

Geçen ay da Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'i öldürdüklerini duyurduklarını anımsatan Trump, "Masum insanlara zulmeden ve öldüren teröristler asla rahat uyumamalı. Onları tamamen yok edeceğiz. Vahşi canavarlar kaderlerinden ve Tanrı'nın hükmünden kaçamayacaklardır." şeklinde konuştu.

Bu operasyonun diğer ülkelerin onayı ve yardımı ile yapılabildiğinin altını çizen Trump, "Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Suriyeli Kürtler'e de (YPG/PKK) teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir misyondu. Ayrıca bu yolculuğu benim için başarılı kılan muhteşem istihbarat yetkililerine de teşekkür ederim. Dün geceki operasyonda yer alan ABD askerlerine de ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Trump, "Dün gece ABD ve dünya için büyük bir geceydi. Birçok zorluğa ve ölüme yol açan zalim bir katil, şiddetli bir şekilde yeryüzünden silindi. Bir daha asla tek bir masum adama, kadına ya da çocuğa zarar veremeyecek. Bir köpek gibi, bir korkak gibi öldü. Dünya şimdi daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

1 SAAT 10 DAKİKALIK UÇUŞ

Trump, 8 helikopterle operasyonu düzenlediklerini, uçuş süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakika olduğunu anlatarak, operasyonu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan ilgili yetkililerle beraber izlediklerini belirtti.

Uçuş bölgesinde Rusya, Türkiye ve Suriye'nin kontrolündeki alanlardan alçak uçuş yaptıklarını kaydeden Trump, çok gizli operasyonun en tehlikeli bölümünün bu 70 dakikalık uçuş ve dönüş olduğunu ve az sayıda da olsa helikopterlere sahadaki yerel unsurlardan ateş edildiğini aktardı.

Trump, ABD yerel saatiyle dün 17.00 sularında (TSİ 24.00) Durum Odası'na girdiklerini ve hava indirme operasyonunun kısa süre sonra başladığını dile getirdi.

Trump, "Dün geceki uçuş çok tehlikeli bir intikaldi, orada ateşle de karşılaşabilirdik. Büyük oranda Rusya kontrolündeki hava sahasında uçtuk, bize yardım ettiler. Ruslarla konuşup içeri gireceğimizi söyledik. 'Tamam' dediler ve teşekkür ettiler ama görevi bilmiyorlardı." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ÇOK CAN KAYBETTİ"

Trump, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye pek çok saldırının da yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Güvenli bölge diyoruz ama orası güvenli olmaktan başka her şey. Buradan (gelen saldırılarla) Türkiye çok can kaybetti. Türkiye bu güvenli bölgeden (gelen saldırılarla) binlerce insanı kaybetti. Türkiye uzun zamandır bu güvenli bölgenin kurulmasını istiyordu ve onlara yardım edebildiğim için memnunum. Ancak askerlerimizin orada olmasını istemiyorum artık."

YERİNDE DNA TESTİ YAPILDI

Operasyona katılan askerlerin Bağdadi'yi görsel olarak teşhis ettiğini ve ayrıca patlamadan sonra olay mahallinde Bağdadi'nin DNA testinin de yapıldığını belirten Trump, Bağdadi'nin vücut parçalarının söz konusu askerlerce geri getirildiğini söyledi.

Trump, "Orada, yerinde anında yapılan DNA testine göre yaklaşık 15 dakika sonra cesedin Bağdadi'ye ait olduğu teyit edilmişti." dedi.

Bağdadi'nin iki eşinin üzerinde de intihar yeleği olduğunu, ancak bu yeleklerin patlatılmadığını ifade eden Trump, söz konusu iki kadının Bağdadi'nin üzerindeki yeleği patlatması sonucu öldüğünü kaydetti.

Trump, sızıntılardan çekindiği için söz konusu operasyonla ilgili Kongredeki muhataplarına önceden haber vermediklerini vurguladı.
Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ifade eden Trump, buradaki petrol bölgesini koruyacaklarını ve gerekirse bunun için savaşacaklarını söyledi. Trump, "Petrol önemli, hem bizim hem de Kürtler için önemli. Buradaki petrol şirketlerinden biri gidip oradaki petrolü uygun şekilde çıkarabilir. Bunun için (ilgili muhataplarla) konuşur anlaşma yaparız." şeklinde konuştu.

ABD'NİN IRAK İŞGALİNİ ELEŞTİRDİ

ABD'nin eski Başkanı George Bush döneminde Irak'a müdahaleyi de desteklemediğini belirten Trump, "Oraya kitle imha silahları var diye gittik ama silahlar yoktu." dedi.

Irak'taki petrolde savaşın ardından başka ülkelerin avantaj sağladığını vurgulayan Trump, "Binlerce insan kaybettik, trilyonlarca dolar harcadık ancak ABD'li firmalar petrol konusunda avantaj sağlayamadı." diye konuştu.

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