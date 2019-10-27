Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

İzmir’in Aliağa ilçesinde kışa hazırlık yapan kadınlar, özellikle yemek ve salatalara ekşi bir tat vermek için kullanılan ve üretimi oldukça zahmetli olan nar ekşisini imece usulü yapıyor.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, doğal ve hiçbir koruyucu katkı maddesi içermeyen kaliteli ve lezzetli sirke oluşturmak için bilimsel araştırma yaptı. Doç. Dr. Selami Selvi, araştırma kapsamında; öğrencilerle 20'den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalıştıklarını söyledi.