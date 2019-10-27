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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraflar : AP/Reuters
27 Ekim 2019 - 17:08,

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, 'Çok büyük bir şey oldu' tweeti atarak heyecan yaratmıştı. Trump, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'nin öldüğünü açıklayarak beklenen haberi verdi. Beyaz Saray Trump'ın operasyonu izlerken çekilen görüntülerini paylaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Çok büyük bir şey oldu' tweeti atarak heyecan yaratmıştı.

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Trump, DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü açıklayarak beklenen haberi verdi.

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ABD Başkanı "DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü." dedi.

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Operasyonun 'Diğer ulusların yardımıyla' gerçekleştiğini söyleyen Trump, "Türkiye'ye Rusya'ya, Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu." dedi.

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Beyaz Saray Twitter hesabından, ABD Başkanı'nın operasyonu izlerken çekilen fotoğraflarını yayımladı.

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Görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerle birlikte DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye yapılan operasyonu izliyor.

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Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada; operasyonu izlediği anları şu cümlelerle ifade etmişti.

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"Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi."

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Donald Trump açıkladı! DEAŞ lider Bağdadi öldürüldü

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