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    Skandal... Türkiye'yi haritadan sildiler

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Alman lastik firması Continental, internet sitesinde de yer alan son yayınladığı reklam filminde görünen haritada büyük bir ayıba imza attı. Şirketin kullandığı haritada Türkiye'nin bulunduğu yerde Akdeniz görünüyor. Continental'den yapılan açıklamada ise "Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz.Tüm kamuoyundan özür dileriz" denildi.

    Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental skandala imza atarak, son yayınladığı reklam filminde yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Türkiye’nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

    Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor.

    Skandal... Türkiyeyi haritadan sildiler

    Harita üzerinde Powertrain’in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita görünüyor.

    CONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ

    Continental’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

    Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.

     

     

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    Etiketler: ALMANYA , Lastik , Türkiye
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