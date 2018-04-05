Şişli’de rezidansta intihar eden eski bakanın oğlu toprağa verildi
İSTANBUL Şişli’deki evinde pazartesi günü cesedi bulunan KKTC eski Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın işinsanı oğlu Çetin Öztoprak, Lefkoşa’ya getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da kendi kurduğu bir kurye şirketinin CEO’luğunu yürüten 33 yaşındaki Çetin Öztoprağın cenazesine KKTC siyasetinin önde gelen isimleri katıldı.
Şişli’de bir rezidansta yalnız yaşayan Çetin Öztoprak’ın cesedi Pazartesi gecesi, 3 gündür kendisinden haber almayan arkadaşları ve bina yöneticisinin çilingirle kapıyı açarak daireye girmesiyle bulunmuştu. İstanbul emniyetinin ilk bulgularına göre, Öztoprak ruhsatsız silahıyla intihar etti.
ÜNLÜ MODACININ KUZENİ
Otopsinin ardından Lefkoşa’ya getirilen Çetin Öztoprak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Tufan Özhürman ve çok sayıda siyasi katıldı.
KKTC’de 2005 yılında Eğitim Bakanlığı yapan anne Canan Öztoprak, cenazede yakınlarının desteği ile ayakta kalabildi. Çetin Öztoprak Kıbrıslı ünlü modacı Abdullah Öztoprak’ın da kuzeniydi.
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