Şimşek ve ateş
Aralarında binlerce kilometre olan Güney Fransa’nın sahil kenti Nice ile ABD’nin California eyaleti, doğanın iki gazabına uğradı.
Nice kenti önceki gece başlayan şiddetli fırtınada aşırı yağış ve çakan yüzlerce şimşekle, California’nın üzüm bağları da tüm çabalara rağmen durdurulamayan orman yangınlarının alevleriyle aydınlandı. California’da rüzgarın hızı saatte 113 kilometre hıza ulaştı. Yangınlar yerleşim yerlerine doğru yayılırken, Geyseville yerleşkesi tamamen boşaltıldı, binlerce kişi tahliye edildi.
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