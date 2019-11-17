Sarı yelekliler yeniden yollarda... Fransa’da olaylı yıl dönümü
Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron karşıtı gösteriler birinci yılında. Dün başkent Paris’teki gösterilere polis sert müdahale etti.
AKARYAKIT zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak bir süre sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine yönelik isyana dönüşen ‘Sarı Yelekliler’ hareketi dün gerçekleşen gösterilerle 1’inci yılını doldurdu. Fransız polisi Paris’in kuzeybatısında ve güneyinde düzenlenen gösterilere biber gazı ile müdahale etti. Başkentin güneyindeki Place D’Italie bölgesinde eylemciler polise karşı bir aracı yan çevirip barikat kurdu. Yine aynı semtte bir banka şubesi saldırıya uğradı. Gösterilerde en az 33 kişi gözaltına alındı. Eyfel Kulesi ve çevresinde gösteriler yasaklandı, bölgedeki birçok metro istasyonu kapatıldı. Birçok kentte düzenlenen gösterilere dair sosyal medyada paylaşan videolarda, polisin sert müdahalesi dikkat çekti.
NE ELDE EDİLDİ?
Sarı Yelekliler şimdiye kadar Macron’dan birçok ekonomik vaat almayı başardı. Buna göre şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 Euro zam yapıldı, işveren çalışanlarına bin Euro’ya kadar ek vergi ödemeden fazla mesai ücreti ödeyebilecek, 2 bin Euro’nun altındaki emeklilik maaşlarından kesinti yapılmayacak, çalışanların ödemesi gereken gelir vergisi düşürülecek ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergiler de kaldırılacak ve emeklilik maaşı en az bin Euro olacak. Sarı yeleklilerin liderlerinden Thierry Paul Valette ise “Taleplerimizin tamamı yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceğiz” diyor.
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