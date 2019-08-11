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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
11.08.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Sarı Yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

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Sarı Yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerine yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Saint-Ouen şehrinde kaydedilen bir videoda, bir sivil polis tarafından darp edilen eylemcinin ardından 2 üniformalı polis tarafından da darp edildiği görüntülendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 17 Kasım'da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri 39'uncu haftasında sürüyor.

39'uncu haftasına giren Sarı Yelekliler eylemleri kapsamında Saint-Ouen şehrinde protestolara katılan bir eylemcinin polis tarafından dövülmesi ve buna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

Görüntülerde, bir sivil polisle eylemcinin boğuştuğu, ardından sivil polisin yere yatırdığı eylemciyi yumrukladığı görülüyor. Bu sırada olayı gören 2 üniformalı polis de koşarak olay yerine geliyor.

Bu sırada, üniformalı polislerden birinin yerdeki eylemciye tekme attığı görülüyor. Bir süre sivil polis tarafından hareketsiz bırakılan eylemci, daha sonra üniformalı polisler tarafından gözaltına alınıyor.

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