Rusya, AB şimdi de ABD... Dikkat çeken trafik!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerRusya, AB şimdi de ABD... Dikkat çeken trafik!
Dünya Rusya, AB şimdi de ABD... Dikkat çeken trafik!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Ve adı kondu... Yeni kriz kapıda!

Dünya
AA
12.03.2018 - 19:49, Son Güncelleme:

Rusya, AB şimdi de ABD... Dikkat çeken trafik!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya, AB şimdi de ABD... Dikkat çeken trafik!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Kosova'da Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü. Mitchell, Batı Balkan ülkeleri turunun birinci ayağı Priştine'nin ardından Üsküp, Atina, Belgrad ve Lefkoşa'yı da ziyaret edecek.  21 Şubat'ta Lavrov'un Balkan turuna çıkmasının ardından 26 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn bölgeyi ziyaret etmişti.

20 gün içinde Rusya, AB ve ABD'nin Balkanlar temasları dikkat çekti. 

Kosova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi. 

Başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme sonrası Mitchell ve Thaçi ortak basın toplantısı düzenledi.
Mitchell, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin Kosova'nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, DEAŞ başta olmak üzere terörizmle mücadeleye yönelik çalışmak istediklerini ifade etti.

Kosova'nın, bağımsızlığından itibaren son 10 yılda güvenli kurumların geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini dile getiren Mitchell, buna rağmen ülkenin Batı'ya dönük geleceğini güvence altına alması için yıl içinde önemli adımlar atması gerektiğini savundu.

YENİ PLAN İDDİASI

Görüşmede, vize serbestisi açısından Kosova'nın Sırbistan ile diyaloğu ve Karadağ ile sınırın belirlenmesi konularının da ele alındığını söyleyen Mitchell, "Tüm taraf ve topluluklara yönelik desteğin anayasal değişikliklerle olmasını konuştuk. Kosova'nın güvenliği konusunda kimsenin veto hakkı yoktur." dedi.
Mitchell ayrıca, Kosova'nın ekonomik kalkınmasında hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Mitchell, bir gazetecinin Sırp medyasında, kendisinin Kosova'ya yeni bir plan açıklamak için geldiği yönünde haberler çıktığını hatırlatması üzerine de "Buraya spesifik bir plan açıklamaya değil, Kosova ve Sırbistan'ı, onların ortak geleceği için angaje etmek, diyalog ile onların Batı Balkan ülkesi olarak Avrupa yolculukları hakkında konuşmak için geldim." dedi.

SİLAHLI KUVVETLER'E DÖNÜŞÜM

ABD'nin, Kosova Güvenlik Güçleri'nin, Silahlı Kuvvetler'e dönüşümünü güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Mitchell, bu duruşlarıyla ilgili Sırpları da bilgilendirildiklerini kaydetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de ABD'nin Kosova'nın stratejik ortağı olmaya devam edeceğini belirterek, ülkenin ulusal ve uluslararası düzeyde güçlenmesi için aktif bir şekilde çalıştığı yönünde taahhütte bulunduğunu söyledi.

Ülkenin tüm kurumlarının, Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi meselesinin bir an önce kapanması için çalıştığına dair Mitchell'i bilgilendirdiğini dile getiren Thaçi, şunları kaydetti:

"Kosova'nın hükümet ortakları, Sırp listesi ile yoğun görüşmeler gerçekleştirerek bu meselenin önümüzdeki günlerde kapanacağını umuyorum. Arnavut ya da diğer toplulukların partileri olsun, hiçkimsenin Kosova Meclisinde sınırın yeniden belirlenmesinin oylamasını geciktirmek için nedeni yoktur. Bu, devlet ve stratejik çıkardır."

BALKAN TURU

Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Thaçi, Kosova'nın, topraklarının ayrılması ya da değişimine izin vermeyeceğini vurguladı.

Mitchel, ülkedeki temasları kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile de görüşecek.

Batı Balkan ülkeleri turunun birinci ayağı Priştine olan Mitchell, daha sonra Üsküp, Atina, Belgrad ve Lefkoşa'yı da ziyaret edecek. 

Gerilim Balkanlara sıçradı
Gerilim Balkanlar'a sıçradı!
ABD ve Rusya arasında yeni gerilim: Tepkisiz kalmayız
ABD ve Rusya arasında yeni gerilim: 'Tepkisiz kalmayız'
Rusyanın ardından ABden Balkanlara çıkarma
Rusya'nın ardından AB'den Balkanlar'a çıkarma
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'