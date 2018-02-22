Gerilim Balkanlar'a sıçradı!

Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temaslarının ikinci gününde, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü. Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Rusya'nın birçok uluslararası meselede hemfikir olduklarını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin, Rusya'nın Kosova'yı tanımasının durumu kolaylaştıracağı açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, Thaçi'nin ifadelerinin Rus tarafının tutumunda herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Kosova konusundaki görüşünü daha önce ifade ettiğini anımsatarak, "O (Thaçi) ve Priştine'deki birçok diğer siyasetçi kendi işlerine, bilhassa da savaş suçu ithamlarına odaklanmalı." dedi.

AVRUPA'DA DURUM SAĞLIKLI DEĞİL

Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun "sağlıklı olmadığını" savunan Lavrov, buna örnek olarak Karadağ'ın NATO üyesi olmasını ve Makedonya ile Bosna Hersek'in de aynı hedefe sahip olmasını gösterdi.

Dacic de "Büyük Arnavutluk" ideolojisinin Balkanlar'daki istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Büyük Arnavutluk" çabalarını durdurmak adına ABD ile İngiltere'nin Kosova'yı tanıma kararlarından vazgeçmelerinin mantıklı bir hamle olacağını savundu.

Sırbistan-Rusya iş birliğinin stratejik bir ortaklık olduğunu vurgulayan Dacic, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için Rusya'ya müteşekkirim. Rusya'nın, Sırp halkının soykırımla suçlanması girişimini veto ettiği hepimizin malumudur. Aynı zamanda Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığı konusunda Sırbistan'ın pozisyonunu da anlayışla karşılıyor." diye konuştu.

LAVROV, AZİZ SAVA KİLİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Lavrov, bugün ayrıca Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'ni ziyaret ederek, kilisenin kubbesine 70 Sırp ve Rus sanatçının ortak çalışması olarak yaptırılan mozaik eserin tanıtımına katıldı.

Lavrov, bu eserin iki ülke arasındaki manevi ve kültürel bağın bir göstergesi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu projeye büyük önem verdiğini kaydetti.

Aziz Sava Kilisesi'ndeki programa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı. Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 180. yıl dönümü kapsamında Belgrad'ı ziyaret eden Lavrov, bugün ayrıca Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Sırbistan'daki Belgrad Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Lavrov, BMGK gündeminde olan Suriye'deki ateşkese ilişkin tasarı hakkında gazetecilerin sorduğu bir soruyu yanıtladı.

Ateşkes çağrısına karşı çıkmanın zor olduğunun altını çizen Lavrov, zira ateşkesin sivillere yardım imkanı sunduğunu söyledi.

Rusya'nın, BMGK'de görüşülecek karar tasarısını değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Lavrov, ateşkesin kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bu örgütlerle iş birliği içindeki gruplara yönelik operasyonları kapsamaması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, Moskova'nın Nusra Cephesi'ne Doğu Guta'yı terk etmesi teklifinde bulunduğunu hatırlatarak bu teklifin Nusra Cephesi tarafından reddedildiğini ifade etti.

BMGK'deki tasarının amacının, her şeyin sorumlusu olarak Şam yönetimini göstermek olduğunu savunan Lavrov, "Eğer bizim argümanlarımız yeniden yok sayılırsa, bu girişimin sahiplerinin oklarını Şam'a çevirdiğini ve terörist gruplardan kendilerini tecrit ettiklerini düşünmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.

KARADAĞ'DA ABD ELÇİLİĞİNE SALDIRI

ABD'nin Karadağ'daki Büyükelçiliğine gece yarısından sonra el bombası atan ve ardından intihar eden saldırganın Karadağ'da ikamet eden Sırbistan doğumlu Dalibor Jaukovic (42) olduğu açıklandı.



Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin Karadağ polisinden yapılan açıklamada, saldırganın el bombasını büyükelçiliğe attıktan bir süre sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

Kriminoloji Şefi Enis Bakovic, düzenlenen basın toplantısında, saldırganın kimliğine DNA testi sonucunda ulaştıklarını belirterek henüz terör

saldırısı olasılığı üzerinde durulmadığını vurguladı. Saldırganın büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra 30 metre uzaklıkta üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini kaydeden Bakovic, saldırganın adli sicil kaydının da temiz çıktığını söyledi.

Savcı Lepa Medenica da olay yerinin kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve cesedin otopsi için ilgili kurumlara gönderildiğini belirterek "Kimlik tespiti yapıldı. Şimdi saldırıyı neden düzenlediğini araştırıyoruz." dedi.

"ESKİ SIRP ASKER" İDDİASI

Bu arada, Karadağ medyasındaki haberlerde, Dalibor Jaukovic isimli saldırganın eski bir Sırp askeri olduğu ifade edildi. 1999 yılında dönemin Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic tarafından üstün hizmet madalyasına da layık görüldüğü öğrenilen Jaukovic'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı "Karadağ'ın NATO üyeliği karşıtı" paylaşımlar da dikkat çekti.

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