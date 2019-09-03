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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş'a yöneldi

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Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş'a yöneldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin tek taraflı olarak Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatması, yatırımcıların gözünü bölgeye yöneltti. Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974’ten önce Kapalı Maraş’ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Rumların ’sözde’ Kapalı Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş’ın Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Rumlar mallarını satmamalı" açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş’ta mülkü olan Rumların, mülklerini almak için geri dönebileceğini veya satışını yapabileceğini açıklamıştı.

Rum medyasının geniş şekilde yer verdiği haberlere göre; Kapalı Maraş’ın açılması yönünde atılan adımlar, Güney Kıbrıs’ta rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Rumların sözde ’Kapalı Maraş Belediye Başkanı’ Simos Yoannu, Maraş ile ilgili toplantı yaptı. Yoannu, Maraş konusunu AB’nin gündemine taşıyacaklarını belirterek, "Brüksel’e giderek bir takım görüşmeler yapacağız" dedi.

BM’YE ŞİKAYET EDECEKLER

1974’ten önce Maraş’ta mülkleri olanlara çağrı yapan Yoannu, "Maraş kökenli vatandaşlarımız dikkatli olmalılar. Yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamalılar" uyarısı yaptı. Rum göçmenlerin zorluk çekmemesi için Rum yönetiminin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Yoannu, "Maraş’ta verilecek mücadele Kıbrıs konusu açısından da önemli" diye konuştu.

Sözde Maraş Belediye Meclisi Üyesi Nikos Karullas de, Rus ve Çinli yatırımcıların Maraş'ta malı bulunan Rumlara yanaştıklarını açıkladı. Karullas, Rumların mallarını satın almaya çalışan bu şirketlerin, Türk veya Kıbrıslı Türk şirketlerle bağlantısının olabileceğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidise, hukukçular ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla birlikte Maraş'taki Türk faaliyetleriyle ilgili BM'ye başvuru yapılması olasılığını araştırması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş'a girdiCumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı. Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdirildi.
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