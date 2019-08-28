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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraf: AP
28.08.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye için küstah sözler

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Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye için küstah sözler

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ’Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs’taki ortamı zehirlediğini’ ileri sürdü.

Dış Rumlar Konferansı'nda konuşan Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

’Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni’ olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları ’provakasyon ve işgal’ olarak niteledi.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"ÇÖZÜM ŞARTLARI: TÜRKİYESİZ KIBRIS"

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs’ta çözüm için şartları olduğunu ifade etti.

Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.

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