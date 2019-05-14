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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
14.05.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Putin Rusya'nın yeni enerji güvenliği doktrinini imzaladı

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Putin Rusya'nın yeni enerji güvenliği doktrinini imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji güvenliğine yönelik devlet politikasında temel unsurların belirlendiği yeni doktrini imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren doktrinde, Rusya’nın uluslararası enerji güvenliğine yönelik projelerde yer almasının yabancı ülkeler tarafından kısıtlandığı belirtiliyor.

Bazı yabancı ülke ve kuruluşların, özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe Rusya’nın iştirak ettiği projelere muhalefet ettiğine işaret edilen doktrinde, Rus şirketlerinin küresel enerji piyasalarında uğradığı "ayrımcılığın" bertaraf edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle entegrasyonun geliştirilmesi talimatının verildiği doktrinde, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü, Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile iş birliğinin de derinleştirilmesinin önemine işaret ediliyor.

Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörünün de geliştirilmesi gerektiğinin kaydedildiği doktrinde, enerji dengesinde hidrokarbon kaynakların tüketiminin azaldığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin gerektiği ifade ediliyor.

Putin, 2017’de yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve LNG sektöründeki gelişmeler nedeniyle yeni bir doktrin hazırlanmasının talimatını vermişti. Ülkenin enerji güvenliğine yönelik bir önceki doktrin, Kasım 2012’de yine Putin tarafından onaylanmıştı.

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