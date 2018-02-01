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    Otomotivciler maymunları ne yaptı

    BERLİN
    01.02.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Alman otomotiv sanayi skandallardan bir türlü kurtulamıyor. Dizelin insan sağlığına zararlı olmadığını ispat için zehir solutulan kobay maymunlar nerde? Alman otomobil devleri susuyor.

    ALMANYA’nın en büyük otomobil üreticileri VW, BMW ve Mercedes’in atık gaz ölçümü için insan ve maymunları kobay olarak kullandığı skandalının yankıları devam ediyor. ABD’de üzerinde atık gaz ölçümü yapmak için zehir solutulan maymunların nerede olduğu hakkında, bir açıklama yapılmıyor. 10 maymun kobay olarak kullanıldı. Alman Bild gazetesinin haberine göre atık gaz ölçümü yapılan 10 kobay maymun, yeni bir deney için tekrar kafeslerine konuldu. Tütün endüstrisi için deney yapılacaktı. Bu deney için de kobay olarak kullanıldılar mı? 10 kobay maymun nerede? Bu sorulara yetkili otomobil şirketleri bir yanıt vermiyor.

    PETA ÖLDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR
    Hayvanları koruma örgütü PETA, kobay maymunların öldüğünü varsayıyor. PETA, başka deneyler için kullanılmadıkları zaman, bu yola başvurulduğunu belirtti. Bir VW yetkilisi kobay maymunların akıbetini kendilerinin de bilmediklerini söyledi. VW’nin bu konuyu aydınlatacağı kaydedildi.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , KOBAY MAYMUNLAR , OTOMOTİVCİLER , BMW , Mercedes , Volkswagen
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