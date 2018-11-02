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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.11.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Ortak açıklama geldi: Derin üzüntü duyuyoruz

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Ortak açıklama geldi: Derin üzüntü duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa, yaptıkları ortak açıklamada, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve söz konusu üç ülkenin savunma bakanları ABD'nin 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi. İran nükleer anlaşmasının küresel nükleer silahlardan arınma çalışmalarının temelini oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, anlaşmanın Avrupa'nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için kilit öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran nükleer anlaşmasının işlevsel olduğu ve hedefine ulaştığı vurgulanırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) 12 farklı raporda İran'ın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladığı anımsatıldı. İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin temel beklenti olduğu ifade edilen açıklamada, nükleer anlaşmanın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını da öngördüğü hatırlatıldı.

"AVRUPALI EKONOMİK AKTÖRLERİ KORUYACAĞIZ"

Açıklamada, "Taraflar, AB hukukuna uygun bir şekilde İran ile yasal yollardan ticaret yürüten Avrupalı ekonomik aktörleri koruyacak." ifadesi kullanıldı.
İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin İran ile finansal kanalları açık tutma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran ile doğal gaz ve petrol ihracatının da sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede Rusya ve Çin de dahil olmak üzere İran nükleer anlaşmasını destekleyen ülkelerle ortak çalışmaların devam ettiği duyuruldu.
Son haftalarda özellikle ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan yeni bir ticari mekanizma üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, bu vesileyle İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa şirketlerine imkan sağlanacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bu çalışmaları sonuçlandırma konusunda son derece kararlıyız." ifadesine yer verildi.
Tarafların İran nükleer anlaşmasını uygulamaya devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, İran'ın da bu çerçevede yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.11.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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