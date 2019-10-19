Ölümden döndüler
Prens William ile eşi Kate Middleton’ın Pakistan turu az kalsın faciayla bitiyordu.
Önceki gün Lahor kentini ziyaret eden Kate Middleton ile Prens William, kendilerine eşlik eden gazetecilerle birlikte Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla İslamabad’a doğru yola çıktı. Sık sık türbülansa giren ve iki saatin üzerinde havada kalan uçak iki kez İslamabad Havaalanı’na inişi pas geçmek zorunda kaldı. Yarım saat sürmesi beklenen ancak kâbusa dönen yolculuğun sonunda uçak Lahor’a dönmek zorunda kaldı.
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