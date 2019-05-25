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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
25.05.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Müslümanları ölümüne darp ettiler

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Hindistan’da bir grup saldırgan, ’sığır eti taşıdıkları’ iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darp etti. Hindistan polisi olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan 4’ü tutuklandı.

Olay Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslümana saldırdı.

Haberde, saldırganların olay sırasında "Lord Ramaya zafer" (Jai Shri Ram) diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan Ram Sena üyesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup, bir ağca dayadığı ve saldırganlardan birini de sopayla adamlara vurduğu görüldü.

Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti. Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, "Modi'nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı ve Modi ülkeyi bölüyor" gibi yorumlarda bulundu.

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4'ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu. Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.

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