Merkel'den Ankara'ya 'ihtiyat' çağrısı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
İki lider, gerek İstanbul Zirvesi’nin sonuçlarının, gerek ABD’nin Suriye’den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.
SURİYE’DE ÇÖZÜM
Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz tarafından yapılan açıklamada da, iki liderin, Suriye’deki çatışmaların sonlandırılması için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi sürecin önemine vurgu yaptığı belirtildi. Açıklamaya göre, Merkel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, “Türkiye’nin, ABD askerlerinin Suriye’den çekilme kararına ihtiyat ve sorumlulukla tepki vereceğine dair beklentisini” ifade etti.
TÜRKİYE’YE TAKDİR
MartIna Fietsz’in açıklamasında DEAŞ’ın püskürtülse de dikkat edilmeye devam edilmesi gereken “ciddi bir tehlike” olduğu bildirildi. Sözcü ayrıca Başbakan Merkel’in, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı kabul ederek üstlendiği role değer verdiğini ifade ettiğini kaydetti.
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