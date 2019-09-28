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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.09.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Malezya Başbakanı Mahathir'den Uygur açıklaması

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Malezya Başbakanı Mahathir'den Uygur açıklaması

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının, Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların sorunlarına ilişkin neden kötümser beyanlarda bulunduğunun sorulması üzerine Mahathir, "Biz bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunların hepsi geçici çözüm gibi görünüyor. Eğer ülkemize göçenler olursa onlara biz bakıyoruz. Ama Myanmar'da yaşayanlar için çok az şey yapabiliyoruz." dedi.

Mahathir, dünyanın birçok mesele gibi Arakan sorununa da sessiz kaldığının altını çizerek, "Saddam Hüseyin meselesinde büyük güçler (Irak) ülkeye girdi. Bu işi 3 ayda bitireceklerini sandılar ama çok daha uzun sürdü. Fakat Kamboçya'da iki milyon insan katledildi, hiçbir şey yapmadılar." şeklinde konuştu.

Tayland'ın güneyindeki barış müzakerelerinde Malezya'nın aracı rolüne ilişkin soru üzerine Mahathir şunları dile getirdi:

"Tayland tarafının suçsuz ve silahlı güçlere katılmamış insanlara karşı yaptıklarını durdurması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz Filipinler'de de yıllarca barış görüşmelerinde bulunduk ve en sonunda başarılı olduk çünkü Duterte yönetimi özerklik vermeyi kabul etti. Fakat Tayland'da aynı durum söz konusu değil. Baştan itibaren söylediler 'özerklik yok' diye. Biz de bu savaşın özerklik veya bağımsızlıkla sonuçlanmayacağını düşünüyoruz. Öyleyse daha güvenli bir yol bulmak, Tayland'ın onlara özgürlük vermeyeceği gerçeğini kabul etmek en iyisi."

"ÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR DEVLET. ONLARI YÜZ ÜSTÜ BIRAKACAK BİRŞEY YAPAMAYIZ"

Malezya Başbakanı, Müslüman ülkelerin Çin'deki Uygurların yaşadığı sorunlara ilişkin tepkisizliğinin sorulması üzerine, "Çünkü Çin çok güçlü bir devlet. Onları yüz üstü bırakacak bir şey yapamayız. Çin'i kızdırmamak için sert olmayan yolları bulmak en iyisidir." görüşünü paylaştı.

Çin'in Malezya için önemli bir ticari ortak olduğunu anımsatan Mahathir, "Kapasitemiz yokken Çin'e karşı kavgacı olmaya teşebbüs etmiyoruz. Bu yüzden başka yolları deniyoruz." dedi.

Mahathir, 2017'de Malezya'da öldürülen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam suikastında kullanılan kimyasal silahların ülkeye nasıl girdiği sorusuna, "Malezya'ya birçok şey kaçak yolla girip çıkıyor. Bazılarını yakalayıp ele geçiriyoruz, bazılarını da yakalayamıyoruz." dedi.

Malezya'nın gelecekte Pyongyang Büyükelçiliğini açabileceğini belirten Mahathir, "Bizim politikamız her ülkeyle, ideolojisi ne olursa olsun, içinde bir şiddet olmadığı sürece iyi ilişkiler kurmak yönündedir." ifadesini kullandı.

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