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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Deutsche Welle
30.08.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Macron'dan bir Türkiye çıkışı daha!

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Macron'dan bir Türkiye çıkışı daha!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Türkiye ile geliştireceği yeni stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini belirtti. Macron Rusya ile de ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

Resmi temaslar için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi. AB'nin iç işleyişinde ve dış ilişkilerinde daha bütünleşik hareket etmesi için seçildiği Mayıs 2017'den bu yana çaba gösteren Macron, "Avrupa Birliği'nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Paris'te Maliye Bakanı Albayrak'ı ağırlayan Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Türkiye ile iş yapacak Fransız şirketlerini ve yatırımcılarını destekleyeceklerini belirterek, Ankara’ya yapısal reform çağrısında bulundu. 

Stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının "istikrar" ve "uzun vadede güç ve uyum" sağlayacağını kaydetti. Macron Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktarırken, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

ART ARDA TÜRKİYE MESAJLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Pazartesi günü de Türkiye'nin AB ile ilişkileriyle ilgili bir takım mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "pan-İslamist" bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Macron, çoğu zaman Avrupa'ya ve AB'nin prensiplerine karşı bir tutum aldığını söylemişti. Macron ayrıca "Soğuk Savaş'ı geride bıraktık ve Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal Atatürk'ün Türkiye'si değil" ifadesini kullanarak, Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair olumsuz bir tablo çizmişti.

Fransız liderin sözleri sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, kullanılan ifadeleri "derin bir teessüfle" karşıladıklarını belirtmişti. Bakanlık, "Macron'un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye’nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir" sözlerini kullanmıştı.

 "ABD'YE SIRTIMIZI YASLAYAMAYIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı bu hafta başında da bir açıklama yaparak AB'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemişti. Macron,"Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı" ifadesini kullanmış ve "yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız" demişti.

40 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde AB'ye karşı artarak devam eden çıkışları ışığında gelmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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