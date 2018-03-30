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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Macron, ‘Fransız’ kaldı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron, ‘Fransız’ kaldı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ana gövdesini büyük ölçüde terör örgütü PKK ve uzantılarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı isimlerden oluşan bir heyetle görüşmesinin ardından Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklama, Paris’in Türkiye’nin tezlerine çok uzak durduğunu bir kez daha ortaya koydu. Açıklamada, SDG’nin PKK ile operasyonel bağı olmadığına yönelik vurgu ve Fransa’nın buna ikna olmuş olması özellikle dikkat çekiyor.

UYARILARI DİKKATE ALMIYOR

Türkiye’nin terörist olarak nitelediği unsurların bir yandan Fransa tarafından ağırlanırken diğer yandan Elysee açıklamasında, Fransa’nın PKK’ya karşı angajmanının hatırlatılması ve Türkiye’nin güvenliğine bağlılığının vurgulanması da öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Bu vurgu, Paris’in Ankara’nın uyarılarını ve iki örgüt arasındaki bağın görülmemesinden duyduğu rahatsızlığı dikkate almadığının işareti olarak algılanıyor.

KABUL EDİLEMEYECEK ÖNERİ

Açıklamada, Macron’un, ‘nereden gelirse gelsin her tür terör eylemini kınadığı ve SDG’nin terör örgütü (PKK) ile hiçbir operasyonel bağa sahip olmamaya yönelik angajmanını dikkate alarak Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyalog sağlanabilmesini dilediği’ belirtildi. Türkiye’nin PKK/PYD/YPG unsurlarını barındıran SDG ile diyaloğa girmesinin söz konusu olmayacağının bilinmesine rağmen bu yönde bir açıklama yapılması da Fransa ile Türkiye arasındaki potansiyel gerilim unsurlarına bir yenisinin eklendiğini gösteriyor.

OPERASYONA KARŞI

Elysee açıklaması, Fransa’nın bölgedeki mücadelenin tamamen DEAŞ odaklı kalması gerektiği tezini koruduğunu ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunu ve olası diğer operasyonları tasvip etmediğinin de göstergesi niteliğinde. Fransa’nın SDG’ye destek güvencesi vermesi Paris ile Ankara’nın bu oluşuma yönelik bakışlarının farklı olmayı sürdüreceğinin sinyalini de içeriyor.

MENBİÇ’E ASKER İDDİASI

Görüşmenin ve sonrasında yapılan açıklamaların ardından en çok tartışılan konulardan birini Fransa’nın Menbiç’e asker gönderme kararı alıp almadığı oldu. Fransız medyasına yansıyan ve Macron ile görüşen heyette bulunanların bu yöndeki açıklamalarına rağmen Elysee, herhangi bir yorumda bulunmamayı tercih ederek resmi açıklamayı öne çıkaran bir yaklaşım sergiledi. Fransa’nın bölgede özel kuvvetlerinin bulunduğu biliniyor. Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında alanda zaman zaman Fransız askerlerine rastlandığı bilgisi güvenlik birimlerince verilmişti. Fransa ise bölgedeki güçlerinin varlığı ve bunların boyutu konusunda oldukça ketum bir tavır içerisinde. Gelinen aşamada, Paris’in bölgedeki güçlerinin kapasitesini ve sayısını artırabileceği iddialar arasında. Macron tarafından kabul edilen heyette yer alan eski PYD Eş Başkanı, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Asya Abdullah, Fransa’nın Menbiç’e asker göndereceğini açıkladı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Abdullah, “Menbiç’e yeni Fransız güçleri gönderilecek. İşbirliği güçlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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