Macron, ‘Fransız’ kaldı

UYARILARI DİKKATE ALMIYOR

Türkiye’nin terörist olarak nitelediği unsurların bir yandan Fransa tarafından ağırlanırken diğer yandan Elysee açıklamasında, Fransa’nın PKK’ya karşı angajmanının hatırlatılması ve Türkiye’nin güvenliğine bağlılığının vurgulanması da öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Bu vurgu, Paris’in Ankara’nın uyarılarını ve iki örgüt arasındaki bağın görülmemesinden duyduğu rahatsızlığı dikkate almadığının işareti olarak algılanıyor.

KABUL EDİLEMEYECEK ÖNERİ

Açıklamada, Macron’un, ‘nereden gelirse gelsin her tür terör eylemini kınadığı ve SDG’nin terör örgütü (PKK) ile hiçbir operasyonel bağa sahip olmamaya yönelik angajmanını dikkate alarak Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyalog sağlanabilmesini dilediği’ belirtildi. Türkiye’nin PKK/PYD/YPG unsurlarını barındıran SDG ile diyaloğa girmesinin söz konusu olmayacağının bilinmesine rağmen bu yönde bir açıklama yapılması da Fransa ile Türkiye arasındaki potansiyel gerilim unsurlarına bir yenisinin eklendiğini gösteriyor.

OPERASYONA KARŞI

Elysee açıklaması, Fransa’nın bölgedeki mücadelenin tamamen DEAŞ odaklı kalması gerektiği tezini koruduğunu ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunu ve olası diğer operasyonları tasvip etmediğinin de göstergesi niteliğinde. Fransa’nın SDG’ye destek güvencesi vermesi Paris ile Ankara’nın bu oluşuma yönelik bakışlarının farklı olmayı sürdüreceğinin sinyalini de içeriyor.

MENBİÇ’E ASKER İDDİASI

Görüşmenin ve sonrasında yapılan açıklamaların ardından en çok tartışılan konulardan birini Fransa’nın Menbiç’e asker gönderme kararı alıp almadığı oldu. Fransız medyasına yansıyan ve Macron ile görüşen heyette bulunanların bu yöndeki açıklamalarına rağmen Elysee, herhangi bir yorumda bulunmamayı tercih ederek resmi açıklamayı öne çıkaran bir yaklaşım sergiledi. Fransa’nın bölgede özel kuvvetlerinin bulunduğu biliniyor. Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında alanda zaman zaman Fransız askerlerine rastlandığı bilgisi güvenlik birimlerince verilmişti. Fransa ise bölgedeki güçlerinin varlığı ve bunların boyutu konusunda oldukça ketum bir tavır içerisinde. Gelinen aşamada, Paris’in bölgedeki güçlerinin kapasitesini ve sayısını artırabileceği iddialar arasında. Macron tarafından kabul edilen heyette yer alan eski PYD Eş Başkanı, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Asya Abdullah, Fransa’nın Menbiç’e asker göndereceğini açıkladı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Abdullah, “Menbiç’e yeni Fransız güçleri gönderilecek. İşbirliği güçlendirilecek” ifadelerini kullandı.