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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.07.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

Macron boy hedefi: Fransa’da gündem dayakçı koruma

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Macron boy hedefi: Fransa’da gündem dayakçı koruma

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un üst düzey güvenlik sorumlusu Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde iki genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Fransız basını, Benalla’yı olaydan 2.5 ay geçmesine karşın görevde tutmaya devam ettiği gerekçesiyle Macron’u topa tuttu.

POLİS kaskı takarak protestoculara saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un güvenlik ekibinden sorumlu olan Alexandre Benalla dün gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Benalla’nın kovulacağını duyurdu. Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında Macron’u protesto eden genç bir erkek ve kadına saldırırken görüntülenmişti. Kasklı olduğu için önce tanınmayan Benalla birkaç gün önce Le Monde gazetesi tarafından görüntülerden teşhis edildi.

Paris Savcılığı, Benalla hakkında ‘şiddet uygulamak’ ve ‘görevini kötüye kullanmak’ suçlamalarıyla ön soruşturma açtı. Le Monde’a konuşan Macron’un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söyledi. Strzoda gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci şiddetli şekilde darp ettiği bilgisini aldığını ve görüntüleri izlediğini söyledi. Le Monde o sırada Avustralya ziyaretinde olan Macron’a Strzoda’nın konuyu aktardığını yazdı. Benalla, 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırılmış, daha sonra güvenlikten sorumlu “Özel Kalem Müdür Yardımcılığı”ndan daha düşük seviyeli bir idari işler pozisyonuna getirilmişti.

MACRON’A AĞIR ELEŞTİRİ

Macron’un popülaritesinin yüzde 39 gibi düşük seviyede olduğu bir sırada çıkan skandal, Fransa’da büyük tartışma yarattı. Sağ çizgideki Le Figaro gazetesi, “Bir disiplin sorununu derhal yönetemeyerek, Macron şimdi siyasi bir krizle karşı karşıya. Le Monde’un bildirimi olmasa bu, belki o eski ‘görülmedi, yakalanmadı’ ilkesi altında hiçbir zaman açığa çıkmayacaktı” diye yazdı.    

 

BİLGİ NOTU

ESAS görevi Fransa Cumhurbaşkanı’nın güvenliğini sağlamak olan Alexandre Benalla, resmi göreve dahil edilmeden önce Emmanuel Macron’un 2017’deki seçim kampanyasında güvenlik ekibinin başkanlığını yürütmüştü. Benalla polis olmadığı halde Macron’un güvenlik ekibinin koordinasyonunda yer alıyor.

 

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