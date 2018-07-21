Macron boy hedefi: Fransa’da gündem dayakçı koruma
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un üst düzey güvenlik sorumlusu Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde iki genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Fransız basını, Benalla’yı olaydan 2.5 ay geçmesine karşın görevde tutmaya devam ettiği gerekçesiyle Macron’u topa tuttu.
POLİS kaskı takarak protestoculara saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un güvenlik ekibinden sorumlu olan Alexandre Benalla dün gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Benalla’nın kovulacağını duyurdu. Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında Macron’u protesto eden genç bir erkek ve kadına saldırırken görüntülenmişti. Kasklı olduğu için önce tanınmayan Benalla birkaç gün önce Le Monde gazetesi tarafından görüntülerden teşhis edildi.
Paris Savcılığı, Benalla hakkında ‘şiddet uygulamak’ ve ‘görevini kötüye kullanmak’ suçlamalarıyla ön soruşturma açtı. Le Monde’a konuşan Macron’un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söyledi. Strzoda gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci şiddetli şekilde darp ettiği bilgisini aldığını ve görüntüleri izlediğini söyledi. Le Monde o sırada Avustralya ziyaretinde olan Macron’a Strzoda’nın konuyu aktardığını yazdı. Benalla, 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırılmış, daha sonra güvenlikten sorumlu “Özel Kalem Müdür Yardımcılığı”ndan daha düşük seviyeli bir idari işler pozisyonuna getirilmişti.
MACRON’A AĞIR ELEŞTİRİ
Macron’un popülaritesinin yüzde 39 gibi düşük seviyede olduğu bir sırada çıkan skandal, Fransa’da büyük tartışma yarattı. Sağ çizgideki Le Figaro gazetesi, “Bir disiplin sorununu derhal yönetemeyerek, Macron şimdi siyasi bir krizle karşı karşıya. Le Monde’un bildirimi olmasa bu, belki o eski ‘görülmedi, yakalanmadı’ ilkesi altında hiçbir zaman açığa çıkmayacaktı” diye yazdı.
BİLGİ NOTU
ESAS görevi Fransa Cumhurbaşkanı’nın güvenliğini sağlamak olan Alexandre Benalla, resmi göreve dahil edilmeden önce Emmanuel Macron’un 2017’deki seçim kampanyasında güvenlik ekibinin başkanlığını yürütmüştü. Benalla polis olmadığı halde Macron’un güvenlik ekibinin koordinasyonunda yer alıyor.
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