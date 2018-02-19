Kremlin, Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmesinin tarihini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.
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