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    Kremlin, Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmesinin tarihini açıkladı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

    Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, "Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor" dedi.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler: Rusya , Erdoğan , Putin
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