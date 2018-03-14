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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerKorkunç! Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü!
Dünya Korkunç! Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü!
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Dünya
14.03.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

Korkunç! Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü!

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Korkunç! Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü!

KKTC’nin Girne kenti yakınlarında sakinliği ile bilinen Alsancak köyünde akıl almaz cinayet... Meryem Doğu (34), kocası Mehmet Doğu’nun (39) kollarından tuttuğu ev sahipleri ve sevgilisi Memduh Ulugün’ü (53), 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahalleli, çifte linç girişiminde bulundu.

KKTC’yi şoke eden cinayet dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 3’ü kız 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti geçen yıl Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün’ün evine taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti,  üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu. 

Bir süre sonra ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında ilişki başladı. İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde evine geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün’ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı.

Korkunç Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü
*Öldürülen Memduh Ulugün

Kavga seslerini duyan komşular, Memduh Ulugün’ün “İmdat, beni öldürecekler kurtarın” diye bağırarak sokağa çıkarken gördü. Kaçan ev sahibini, kiracıları kovalıyordu. Kısa bir kovalamanın ardından Memduh Ulugün’ü yakalayan ve ellerini tutarak yere yatıran Mehmet Doğu karısına, “Namus senin namusun, sen temizleyeceksin” diye bağırdı.

Meryem Doğu da elindeki bıçakla sevgilisini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü

ÖNCE MAHALLELİ YAKALADI

Sokak ortasında yaşanan vahşetin ardından polisten önce mahalleli olay geldi. Memduh Ulugün’ün yakınları ve arkadaşları, Meryem ve Mehmet Doğu çiftine saldırdı. Olay yerine gelen polis, çifti kabalığın arasından hava ateş açarak kurtardı ve gözaltına aldı. Cinayet zanlıları, yoğun güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkartılarak tutuklandı. Polis, zanlı Meryem Doğu ile ev sahibi Memduh Ulugün arasında ilişki olduğunu ve cinayetin bu nedenle işlendiğini doğruladı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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