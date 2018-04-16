Köpekbalığı saldırdı etkinlik iptal
Avustralya'nın batısında Cobblestones sahilindeki sörf etkinliği sırasında 30 yaşlarındaki bir adam köpekbalığı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından sahildeki sörf etkinliği iptal edildi.
Bölgede köpekbalığı saldırıları yeni değil. 2004 yılından beri üç kişi köpekbalığı saldırıları sonucu öldü. Bu üç kişi de sörfçüydü.
Bilim insanlarının teorisine göre köpekbalıkları sörf tahtası üzerine uzanan sörfçüleri fok balığına ya da deniz altına benzeterek saldırıyor.
KÖPEKBALIKLARININ YAŞAM ALANLARI AZALDI
Bilim insanları, küresel ısınma ve denizlerdeki kirlilik nedeniyle köpekbalıklarının yaşam alanlarının insan eliyle daraltıldığını ve bu nedenle bu yırtıcı deniz canlılarının yiyecek bulmak için insanların olduğu kıyılara daha sık gelmeye başladığını da anlatıyor.
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