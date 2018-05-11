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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
11.05.2018 - 19:08, Son Güncelleme:

KKTC'de flaş karar... 175 kişiyi vatandaşlıktan çıkarttılar

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC'de flaş karar... 175 kişiyi vatandaşlıktan çıkarttılar

KKTC Bakanlar Kurulu, bir önceki hükümet döneminde bakanlar kurulu kararıyla istisnai vatandaş yapılan 1200 kişiden 175’ni yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkardı. Listede, eski başbakan Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi olduğu iddia edilen ancak Özgürgün’ün ‘dedikodu’ diyerek yalanladığı eski asistanı Şennur Gülbudak da bulunuyor. Ayrıca 175 isim arasında Trabzonspor ve Antalyaspor gibi çok sayıda futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Giray Bulak da var...

ÖZGÜRGÜN, 'DEDİKODU' DEMİŞTİ

Şennur Gülbudak’a bakanlar kurulu kararıyla verilen vatandaşlık, geçen yıl Ada medyasında ‘sevgiliye vatandaşlık’ başlığıyla geniş yer tutmuş ve genç kadının eski başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü. Ancak Hüseyin Özgürgün, iddiaları yalanlayarak “Kızımla bile görseler dedikodumu yapıyorlar” cevabını vermişti.

Hüseyin Özgürgün, Dilek Karakuzu ile olaylı boşanmasının ardından Şubat ayında Kıbrıslı ünlü manken ve sanatçı İnci Pars ile dünyaevine girdi.

GİRAY BULAK DA ÇIKARILDI

KKTC Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkardığı isimler arasında, Trabzon ve Antalya spor gibi çok sayıda futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Giray Bulak da bulunuyor.
Halen Balıkesirspor’un teknik direktörlüğünü yürüten Giray Burak (60) KKTC’den çok sayıda sporcu genci Türk futboluna kazandırdı. Giray Bulak’ın vatandaşlıktan çıkartılması, KKTC futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı.

'MEHMET AYDIN' DETAYI

KKTC Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan attığı 175 kişi arasında KKTC’de kurulu Fame Game adlı şirket üzerinden üyelerini milyonlarca lira dolandırarak ortadan kaybolan Çiftlikbank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın adı da yer aldı.

Ancak vatandaşlıktan çıkartılan kişinin, Çiftlikbank patronu Mehmet Aydın’la aynı isim ve soyadını taşıyan 1967 Ünye Taflancık doğumlu başka bir Mehmet Aydın olduğu ortaya çıktı.

175 KİŞİ İTİRAZ EDEBİLECEK

175 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Hukuka aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle bu kişilerin vatandaşlıkları iptal edildi. Mağduriyet yaşamamaları için bu kişiler 90 gün süreyle muhaceret izinli (KKTC’de yasal olarak kalma izni) sayılacak. Bu sürede KKTC’de çalışma ya da iş kurma başvurusu yapmalarına olanak sağlanacak” dedi.

175 kişinin listesi önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanacak ve itiraz etme süreci başlayacak.


 

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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