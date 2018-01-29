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    KKTC’de 4 partili koalisyon hükümeti

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    29.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    KKTC’de 07 Ocak’ta yapılan erken genel seçimlerde ortaya çıkan çok parçalı parlamentoda 4 parti, açık ara birinci gelen Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) dışarıda bırakarak, koalisyon hükümeti kurma kararı aldı. 3 milletvekili ile kilit parti haline gelen Demokrat Parti (DP) lideri Serdar Denktaş, 4’lü koalisyon tercihini kullanacaklarını açıkladı.

    50 sandalyeli parlamento için yapılan seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP yüzde 35.5 oranında oy alarak 21 milletvekili çıkarmıştı. İkinci gelen ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise, yüzde 22 oyla 12 milletvekiline sahip oldu. 6 siyasi partinin girdiği parlamentoda diğerleri daha az sayıda milletvekili çıkardı. 

    SERDAR DENKTAŞ KİLİT LİDER

    Herhangi bir koalisyonun hükümeti, 50 sandalyeli parlamentoda en az 26 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu alabiliyor. Ana muhalefet CTP dahil 3 parti, seçimlerden birinci çıkan UBP ile koalisyon kurmayacağını açıkladı. UBP lideri Hüseyin Özgürgün tek alternatif kalan 3 milletvekiline sahip DP lideri Serdar Denktaş ile pazarlık masasına oturdu. 2 milletvekiline sahip sağcı Yeniden Doğuş Partisi’nin de desteğini alan Özgürgün, 26 milletvekili ile koalisyon kurma teklifinde bulundu. Kilit parti durumundaki Denktaş, tercihini UBP dışındaki partilerle 4’lü koalisyondan yana kullandı. Yeni hükümetin, ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görevi almasının hemen ardından kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , kıbrıs , KKTC
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