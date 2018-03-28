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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKim Jong-un'un Çin ziyareti açıklandı: 'İki lider başarılı görüşmeler gerçekleştirdi'
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Dünya
28.03.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Kim Jong-un'un Çin ziyareti açıklandı: 'İki lider başarılı görüşmeler gerçekleştirdi'

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Kim Jong-un'un Çin ziyareti açıklandı: 'İki lider başarılı görüşmeler gerçekleştirdi'

Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı ve görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu:

"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."

Kuzey Kore tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada ise ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arz ettiği vurgulandı.

Kim Jong-unun Çin ziyareti açıklandı: İki lider başarılı görüşmeler gerçekleştirdi

Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından sonra yurt dışına gerçekleştirdiği ilk resmi gezi oldu.

Bu ziyaretin, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor.

Kuzey Kore’den Çin’e giden gizemli ziyaretçi... Yolcu Kim mi
Kuzey Kore’den Çin’e giden gizemli ziyaretçi... Yolcu Kim mi

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini kabul etmişti.
Gelecek ay Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor
Analistler, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin bu zirve öncesi bir araya gelebileceğini ön görüyordu. Çin, Kuzey Kore'nin temel ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Pazartesi günü gerçekleşen resmi ziyaretle ilgili Japonya ve Güney Kore medyasında, Kuzey Kore'den üst düzey bir yetkilinin Pazartesi trenle Çin'e geldiği ve bu kişinin Kim Jong-un olabileceğine dair haberler yer almıştı.

Kim Jong-un'un Nisan ayında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Mayıs ayında ise ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kim Jong-unun Çin ziyareti açıklandı: İki lider başarılı görüşmeler gerçekleştirdi

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