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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Kuzey Kore’den Çin’e giden gizemli ziyaretçi... Yolcu Kim mi

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Kuzey Kore’den Çin’e giden gizemli ziyaretçi... Yolcu Kim mi

Çin’in başkenti Pekin’e önceki gün gelen sarı çizgili yeşil renkli trenin yolcusunun ABD ve müttefiki Güney Kore liderleri ile görüşmeye hazırlanan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un olduğu iddia edildi. Ancak Pekin yönetimi bu haberleri doğrulamazken, esrarengiz tren de dün Çin’den ayrıldı.

GÜNEY Kore’de geçen ay düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında Kuzey Kore’nin güney komşusu ve müttefiki ABD ile başlayan yumuşama süreci önceki gün yaşanan esrarengiz bir gelişme ile yeni bir boyut kazandı. Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, önceki gün, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Çin’in başkenti Pekin’e gittiğini, trende üst düzey bir heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuştu.

BABASINI TAŞIYAN TREN

Amerikan New York Times gazetesinin Japon basınından aktardığına göre trenin vagonlarının yeşil renkte olduğu ve üzerlerinde sarı çizgiler bulunduğuna dikkat çekerek, bu trenin 2011 yılında Kim’in babası ve selefi Kim Jong-il’in Çin’e ziyaretinde kullandığı ulaşım aracına çok benzer olduğunu aktardı. Haberde böyle bir trenin yolcusunun Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un veya çok yüksek yetkileri olan Kuzey Koreli bir diplomat olabileceği yorumları yapıldı.   

Amerikan AP haber ajansı, trendeki önemli yolcunun Pekin ziyaretinin kısa sürmüş olabileceği yorumunu yaptı. AP, dün öğleden sonra Pekin’in ana istasyonuna motosikletli polislerin eşlik ettiği bir araç konvoyunun hareket ettiğini, kısa süre sonra da trenin istasyondan ayrıldığını bildirdi. Ajans, ziyaretin bir günden kısa sürdüğünü kaydetti. Bazı kaynaklar trendeki heyetin, bilinmeyen üçüncü bir lokasyona hareket etmiş olabileceğini de iddia etti.

ZİYARET KISA MI SÜRDÜ

Olay spekülasyonları artırırken, Güney Koreli Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, “Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor” dedi. Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin’e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek “Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi” dedi.

‘UZLAŞMACI BİR İŞARET’

Bir hükümet kaynağı, trende Kim Jong-un’un olduğuna ilişkin dolaylı kanıt bile bulunmadığını ifade ederken diğer yetkililer, “Kim, Çin’de olsun ya da olmasın bu durumun Kuzey Kore’nin uzlaşmacı tutumunun artmasının bir işareti şeklinde yorumlanabileceğini” kaydetti.

Yetkililerden biri “Kuzey Kore, dış ilişkiler perspektifinden, Güney Kore ve ABD’ye ek olarak Çin ve Rusya ile de iletişime geçebilir” ifadesini kullandı.   

BİLGİ NOTU: Kuzey Kore, nükleer ve füze denemeleri yüzünden geçen yaz ABD ile savaşın eşiğine gelmişti. G. Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları taraflar arasında yumuşamada rol oynadı. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeyi kabul etti. 

EĞER KİM’SE NİYE ŞİMDİ

- Pekin’in esrarengiz ziyaretçisinin Kim Jong-un olduğu doğrulanırsa bu Kuzey Kore liderinin göreve geldiği 2011 yılından bu yana ilk yurtdışı ziyareti olacak.

- Kuzey Kore, geçen ay Güney Kore’de yapılan Olimpiyatlara katılarak tansiyon düşürücü bir adım atmıştı. Sonrasında ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore liderinden gelen görüşme talebini kabul ettiğini açıklamıştı.

- Çin yıllardır Kuzey Kore rejiminin en yakın müttefiki, Pyongyang ekonomisi büyük ölçüde Pekin’e bağımlı. Kuzey Kore liderinin uluslararası izolasyondan çıkabilmek için Çin’in de desteğine ihtiyacı bulunuyor.

- İşte ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce Kim Jong-un, Çin’in desteğinden emin olmak için Pekin’i bizzat ziyaret etmiş ya da üst düzey bir heyet yollamış olabilir.

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