Kıbrıs sorunu New York’a taşınıyor
KIBRIS sorunu BM Genel Kurulu açılış toplantılarının yapıldığı New York’a taşınıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önce ayrı ayrı, daha sonra 3’lü toplantı gerçekleştirecek, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Türkiye ise ikili temaslarla Kıbrıs sorununu masaya yatıracak.
HEDEF STRATEJİK ANLAŞMA
Akıncı New York’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, yarım asırdan uzun süredir devam eden Kıbrıs müzakerelerinde amaçlarının sonuç odaklı, iyi planlanmış ve kısa süreli bir süreç sonunda stratejik bir anlaşma yapmak ve geri kalan detayların ise teknik komitelerde tamamlanması olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres’ten sürece katılarak destek talebinde bulunacağını belirten Mustafa Akıncı, aksi takdirde Kıbrıs’ta bölünmenin kalıcı hale geleceğini söyledi.
TÜRKİYE 5’Lİ ZİRVE İSTİYOR
Türkiye’nin garantör ülkeler Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5’li gayri resmi Kıbrıs zirvesi talep ettiğine dikkat çeken Akıncı, “Türkiye böyle bir talepte bulunuyor ve bize göre de uygun, çünkü Rum lider Nikos Anastasiadis, farklı zaman ve yerlerde farklı görüşler önü sürdü. Kimi yerde iki ayrı devlet, kimi yerde konfederasyondan bahsetti, bize ise önce gevşek federasyon, ardından adem-i merkeziyetçi bir çözümden bahsetti, yani kafa karıştırdı” diye konuştu. BM merkezinde, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs’la ilgili ikili ve çoklu görüşmeler bekleniyor.
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