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    Katolik kilisesinden 60 milyon dolar yürüttüler

    BERLİN
    06.02.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Almanya’da katolik kilisesinin eski bir çalışanın, kiliseyi 60 milyon dolar dolandırdı.

    EMLAK yatırımcısı bir kişiyle işbirliği yapan katolik kilisesinin eski çalışanı, kiliseye ait 60 milyon doları hiçbir güvence almadan Amerika'da emlak piyasasına yatırdı. Paranın kilisenin hesaplarından çekildiği ise yapılan yasal incelemeden sonra anlaşıldı. Görevini kötüye kullanan eski çalışan ve emlakçı, yapılan şikayet üzerine dolandırıcılık suçundan geçen hafta gözaltına alındı.
    Savcılığa suç duyurusunda bulunan Eichstaett Piskoposu Gregor Maria Hanke, “Olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkarılmasını bekliyoruz” dedi. Kilisenin parasının 2014 ile 2016 yılları arasında farklı tarihlerde farklı miktarlarda Amerika'ya aktarıldığı sanılıyor. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlananın iki şüphelinin avukatları ise hiçbir açıklama yapmıyor.

    Etiketler: ALMANYA , katolik kilisesi , piskopos
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