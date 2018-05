Kararına tepki yağarken Trump bu tweeti attı

Trump, Gazze şeridinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü günde Twitter hesabından bugünü 'İsrail için büyük gün' olarak tanımladı ve takipçilerine açılışı Fox News'tan izlemeleri çağrısında bulundu.

Trump'ın Filistin'de çok sayıda kişinin gerçek mermilerle öldürüldüğü gün attığı tweet sosyal medyada öfkeye neden oldu.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!