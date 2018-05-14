Kararına tepki yağarken Trump bu tweeti attı
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, konuşmasında 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi.
Trump, Gazze şeridinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü günde Twitter hesabından bugünü 'İsrail için büyük gün' olarak tanımladı ve takipçilerine açılışı Fox News'tan izlemeleri çağrısında bulundu.
Trump'ın Filistin'de çok sayıda kişinin gerçek mermilerle öldürüldüğü gün attığı tweet sosyal medyada öfkeye neden oldu.
U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018
Trump, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışının yapılmasına saatler kala Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İsrail için büyük gün” dedi.
TÖREN TSİ 16.00'DA
ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katılacak.
Çoğu AB temsilcisi ise törende yer almayacak. Törenin Türkiye saati ile 16.00'da başlaması planlanıyor.
Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri öfkelendirmişti.
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