İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler!

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde İsrail ve ABD'ye karşı düzenledikleri gösterilerde, İsrail askerleri protestocuların üzerine ateş açtı. Olaylarda şu ana kadar en az 55 kişi hayatını kaybetti. Filistin yönetimi İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı.
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv’den taşınan ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs’te açılıyor. Trump'ın Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan kararı Filistin coğrafyasında öfke seline yol açtı. Gösteriler Gazze'de yoğunlaşıyor.
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