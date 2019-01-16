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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kanada, Çin’den "merhamet" istedi

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Kanada, Çin’den "merhamet" istedi

Kanada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan önce 15 yıl hapse mahkum edilen daha sonra hakkında idam kararı verilen vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Quebec eyaletindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin’in Ottawa’daki büyükelçisine ilettiğini söyledi.

‘ÖLÜM CEZASI İNSANLIK DIŞI’

Bakan Freeland, Kanada’nın yıllardır ölüm cezasına karşı olduğunu ve bu konudaki konumunun tutarlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun insanlık dışı ve uygunsuz bir ceza olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Çin’in Ottawa Büyükelçisi ile görüştüm ve resmi merhamet talebimizi ilettim. Kanada'nın ölüm cezasının yanlış olduğuna inanmasına rağmen, ceza hukuku sisteminde ölüm cezası olan ülkelere seyahat eden Kanadalıların da bunun var olduğunun farkında olmaları gerekiyor."

Robert Lloyd Schellenberg, 2016 yılında Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 15 yıl hapse mahkum edildi.

Turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunan Schellenberg'in davasını gözden geçiren mahkeme, geçen ayki duruşmada savcıların verilen cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itirazını kabul etti. Mahkeme, Schellenberg'in hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da daha önceki açıklamasında, Çin’in ölüm cezasını uygulamada "keyfi davrandığını" söylemiş ve Robert Lloyd Schellenberg’i kurtarmak için elinden geleni yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüşen Schellenberg'in ailesi, oğullarının iki ülke arasında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikte "pazarlık kozu" olmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.

 

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