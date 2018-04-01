Kamudan Almanya’ya iltica talebi arttı
TÜRKİYE’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana binden fazla diplomat ve kamu görevlisi ile ailelerinin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı.
DW’nin haberine göre Nürnberg’deki Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre darbe girişiminden 7 Mart 2018 tarihine kadar 288 diplomatik pasaport sahibi ile yeşil pasaportu bulunan 771 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Dairenin verileri, diplomat ve kamu görevlilerinin yanı sıra ailelerini de kapsıyor. Göç ve Mülteciler Dairesi’nin iltica başvurusunda bulunan subaylara ilişkin istatistik tutmadığı belirtildi. BAMF’a göre, 2018 yılının ilk iki ayı içinde toplam bin 400’den fazla Türk vatandaşı Almanya’dan iltica istedi. 2017 yılında başvuruda bulunan Türk vatandaşı sayısının yaklaşık 8 bin 500, 2016’da ise 5 bin 700 civarında olduğu kaydedildi. Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularının kabul edilme oranı 2016’da yüzde 8 iken, 2017’de bu oran yüzde 28’e yükseldi. Bu yıl içinde Türk vatandaşlarının yüzde 42’sinin iltica başvurularının kabul edildiği kaydedildi.
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