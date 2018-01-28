Japonya'dan Çin'e kritik ziyaret

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Japon mevkidaşı Kono ile başkent Pekin'deki Devlet Konukevi’nde yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Vang, görüşmede ikili ilişkilerin kritik bir dönemde olduğunu belirterek, Kono’un Çin ziyaretinin yeni yılın başlarında yapılmasının Japonya’nın ilişkilerin gelişmesine yönelik güçlü iradesini ortaya koyduğunu bildirdi.

Çin-Japon ilişkilerinin "akıntıya karşı kürek çekmek" gibi olduğuna dikkati çeken Çin Dışişleri Bakanı, bu alanda ilerleme olmadığında geriye gidildiğini söyledi.

Vang, ilişkilerde olumlu gelişmeler olmasına rağmen yine de bu konuda birçok müdahale ve engeller ile karşılaşıldığına işaret etti.

İlişkilerin gelişmesi açısından Japon tarafının gevşeklik göstermemesi ve geri adım atmaması gerektiğini belirten Bakan Vang, Japon yetkililerin ilişkilerin gelişmesi yönünde daha önce sarf ettiği sözleri eyleme dönüştürmesini ve ilişkileri bir an önce normal ve sağlıklı bir eksene kavuşturmasını beklediklerini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono da ikili görüşmelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, Kuzey Kore dahil uluslarası toplumu ilgililendiren konuların ele alınması hususunda Çin ile Japonya'nın birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun Çin'deki temasları kapsamında Devlet Müşaviri Yang Cieçı, Başbakan Li Kıçiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.