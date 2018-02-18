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    İsveç’te kiliseler üye kaybediyor

    AA
    18.02.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, ülkede son 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğini sonlandırdı.

    SVT’ye konuşan İsveç Kilise Konseyi Başkanı Börje Holgersson, üye sayısının son 10 yılda ciddi şekilde azalması nedeniyle ekonomik krizde olan İsveç Kilisesi’nin binlerce kiliseyi satışa çıkarttığını kaydetti.

    İsveç Kiliseler Başpiskoposu Antje Jackele, sosyal medyada hedef oldu. Aşırı sağcılar, Jackele’nin “İslam dini ve peygamberini övmekten başka bir şey yapmadığı ve satılan kiliselere sahip çıkmadığı” yönünde eleştiriler yapıldı. Morgonbladet gazetesine daha önce yaptığı bir açıklamada Jackele, “Muhammed sahte bir peygamber değildir. Müslümanlar ve Hıristiyanlar aynı Allah’a inanıyor. Muhammed’in bugün için de milyonlarca insana adalet, barış ve iyi yaşam için ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum” demişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , isveç , kilise
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