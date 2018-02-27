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    İsrail, Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldı

    AA
    27.02.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    İsrail'in Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldığı bildirildi.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs Belediye Başkanı Nir Berakat, kiliselerin ibadethane olmayan gayrimenkullerine yönelik belediye vergilerinin çözümü için (Bölgesel İşbirliği Bakanı) Bakan Tzachi Hanegbi başkanlığında ilgili tarafların katıldığı profesyonel bir ekip oluşturma konusunda anlaştı." ifadesine yer verdi.
    Nahshon ayrıca konuyla ilgili tüm işlemlerin askıya alındığını aktardı.

    İsrail, Kudüsteki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldı
    İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Berakat da yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ile bu sabah kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere yönelik vergi sorununun çözümü için Bakan Hanegbi önderliğinde profesyonel bir ekip oluşturma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

    Kudüs Belediyesi, Maliye, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından temsilcilerin bulunacağı ekibin, kiliselerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Berakat, "belediyenin ekibin çalışma süresi boyunca hukuk danışmanının da onayıyla son haftalardaki vergi konusunu askıya alacağını" ifade etti.

    İsrail, Kudüsteki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldı

    İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

    Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla pazar günü ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

    Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

     

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    Etiketler: İsrail , kilise , vergi , son dakika , haber
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