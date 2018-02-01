İşgale dönüşmemeli

Macron, operasyonun başka bir boyut kazanması ve ‘işgal operasyonu’ halini alması durumunda bunun kendileri için gerçek sorun oluşturacağını söyledi. Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan Macron, operasyonun ilk saatlerinden itibaren ihtiyat ve itidal çağrısı yaptığını belirterek, “Eğer bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden potansiyel bir terör örgütüyle mücadeleden başka bir boyut alır ve bir işgal operasyonuna dönüşürse o zaman bizim için gerçek bir sorun oluşturur” dedi.



