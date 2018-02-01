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    İşgale dönüşmemeli

    Güven ÖZALP/BRÜKSEL
    01.02.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte teröristlere karşı Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekâtının genişleme olasılığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi.

    Macron, operasyonun başka bir boyut kazanması ve ‘işgal operasyonu’ halini alması durumunda bunun kendileri için gerçek sorun oluşturacağını söyledi. Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan Macron, operasyonun ilk saatlerinden itibaren ihtiyat ve itidal çağrısı yaptığını belirterek, “Eğer bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden potansiyel bir terör örgütüyle mücadeleden başka bir boyut alır ve bir işgal operasyonuna dönüşürse o zaman bizim için gerçek bir sorun oluşturur” dedi.

    Etiketler: macron , ab , türkiye
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