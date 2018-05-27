İrlanda’da ‘Sessiz Devrim’
İrlanda’da yapılan kürtajı yasaklayan kanunun feshedilmesiyle ilgili cuma günü yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu mevcut kanunun iptal edilip kürtaja izin verilmesine “Evet” dedi.
Katolik inancının güçlü olduğu ülkelerden biri olarak bilinen İrlanda’da, dün ilân edilen oylamanın sonucuna göre, halkın yüzde 66.4’ü kürtajı yasaklayan kanunun kaldırılmasını istedi.
İrlanda’nın eşcinsel Başbakanı Leo Varadkar, sonucu “Sessiz devrim” diye niteledi.
Kürtaj karşıtı kampanyanın lideri John McGuirk de yenilgiyi kabul etti ve “İrlanda devletinin tanıdığı ‘doğmamış bir çocuğun yaşam hakkı’ artık mevcut değil” diyerek tepkisini dile getirdi.
Söz konusu kanun 1983’den beri 35 yıldır yürürlükteydi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle