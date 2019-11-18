Irkçı Rum örgüte tepki
KIBRIS Rum yönetiminde Türk düşmanı radikal sağcı ve ırkçı ELAM örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında KKTC bayrağı yakmasına tepkiler büyüyor.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Emniyet müdürü ve başsavcımız ile görüştüm. Kamera görüntülerinden KKTC bayrağı yakanların kimlikleri tespit edilecek ve gereği yapılacak” diyerek fanatik Rumların KKTC’ye geçmesi halinde tutuklanacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da olaya sert tepki gösterdi. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter’dan paylaştığı mesajda KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Oktay mesajında, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Çoğu gençlerden oluşan 200’e yakın ELAM taraftarı, geçen cuma KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü törenleri sırasında yine sahneye çıktı.
SINIR KAPISINI KAPATTILAR
Başkent Lefkoşa’nın Rum kesiminde ellerinde Yunan bayrakları ile Türkler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen ELAM militanları, Ledra Palas sınır kapısını bir süre trafiğe kapattı ve KKTC bayrağı yaktı.
ELAM OYUNU ARTTIRDI, İKİ VEKİLLİK ELDE ETTİ
ELAM örgütü (Ulusal Halk Cephesi) Yunanistan parlamentosunda 21 milletvekili ile temsil edilen radikal sağcı Türk düşmanı Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu. Son yıllarda özellikle Rum gençler arasında taraftar buluyor. Örgüt liselere büyük önem veriyor. ELAM, 2016 seçimlerinde oyunu yüzde 4’e yükseltti ve 50 sandalyeli meclise 2 milletvekili soktu.
Türk düşmanı örgüt, Kıbrıs Rum yönetiminde birçok kez Kıbrıslı Türklere saldırı düzenledi. Örgüt, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ya da KKTC’nin kuruluş yıldönümü gibi günlerde, siyah giysileri ve Yunan bayraklarıyla eylem düzenliyor.
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