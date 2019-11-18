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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Irkçı Rum örgüte tepki

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Irkçı Rum örgüte tepki

KIBRIS Rum yönetiminde Türk düşmanı radikal sağcı ve ırkçı ELAM örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında KKTC bayrağı yakmasına tepkiler büyüyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Emniyet müdürü ve başsavcımız ile görüştüm. Kamera görüntülerinden KKTC bayrağı yakanların kimlikleri tespit edilecek ve gereği yapılacak” diyerek fanatik Rumların KKTC’ye geçmesi halinde tutuklanacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da olaya sert tepki gösterdi. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter’dan paylaştığı mesajda KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Oktay mesajında, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Çoğu gençlerden oluşan 200’e yakın ELAM taraftarı, geçen cuma KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü törenleri sırasında yine sahneye çıktı.

SINIR KAPISINI KAPATTILAR

Başkent Lefkoşa’nın Rum kesiminde ellerinde Yunan bayrakları ile Türkler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen ELAM militanları, Ledra Palas sınır kapısını bir süre trafiğe kapattı ve KKTC bayrağı yaktı.

ELAM OYUNU ARTTIRDI, İKİ VEKİLLİK ELDE ETTİ

ELAM örgütü (Ulusal Halk Cephesi) Yunanistan parlamentosunda 21 milletvekili ile temsil edilen radikal sağcı Türk düşmanı Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu. Son yıllarda özellikle Rum gençler arasında taraftar buluyor. Örgüt liselere büyük önem veriyor. ELAM, 2016 seçimlerinde oyunu yüzde 4’e yükseltti ve 50 sandalyeli meclise 2 milletvekili soktu.

Türk düşmanı örgüt, Kıbrıs Rum yönetiminde birçok kez Kıbrıslı Türklere saldırı düzenledi. Örgüt, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ya da KKTC’nin kuruluş yıldönümü gibi günlerde, siyah giysileri ve Yunan bayraklarıyla eylem düzenliyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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