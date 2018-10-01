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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
01.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

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İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.

Mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi. İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın "dünyada yolsuzluğu yayma" suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.

Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.

Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.

İranlı yetkililer ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve yurtdışında bulunan İranlı muhaliflerin, İran'da istikrarsızlık ve kargaşa yaratmak için ekonomik savaş yürüttüğünü iddia ediyor.

ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında yapılmış olan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmıştı.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri de düşük ücretleri protesto etmek için ülke çapında greve giden tır şoförlerine, greve devam etmeleri halinde "sert cezalar" verileceği uyarısında bulunmuştu.

Düşük ücretleri protesto eden bazı TIR şoförleri yolları kapatmış, onlarca soför gözaltına alınmıştı.

Montazeri şoförlerin "otoyol hırsızlığı" ile ilgili sert kanunlar gereğince idam cezası alabileceğini belirtti.

290 sandalyeli meclisteki 153 milletvekili hükümete bir mektup göndererek soruna bir çözüm bulunmasını alep etti.

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